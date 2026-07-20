Vídeo: 16 años desde que la princesa Leonor y la infanta Sofía tocaron de niñas la primera Copa del Mundo de España

La princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado una imagen que recuerda a otra ya histórica. Dieciséis años después de aparecer junto a la selección española tras la conquista del Mundial de 2010, ambas han vuelto a fotografiarse con el equipo nacional tras una nueva final mundialista.

La comparación entre ambas instantáneas evidencia el paso del tiempo y la evolución de las hijas de los reyes. En 2010 eran dos niñas de apenas cinco y tres años, que acompañaban a la Familia Real en la celebración del título logrado en Sudáfrica. Ahora, ya adultas, han mostrado de nuevo su pasión por la selección española tras ganar el segundo Mundial de fútbol.

Además de fotografiarse ayer con la Copa del Mundo en el césped del Metlife Stadium, se espera que hoy reciban al igual que en 2010, a los campeones en Zarzuela, de esta seguro que no se van a olvidar.

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