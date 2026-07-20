Máxima expectación ante la salida a la venta de las camisetas de la selección española con la segunda estrella

La nueva camiseta de España con las dos estrellas ya tiene prácticamente todos sus detalles confirmados y toda la información disponible en los canales oficiales en la página web de Adidas, en la RFEF y también en la tienda oficial de la FIFA donde también se pueden encontrar las camisetas conmemorativas. Ya tenemos confirmada la fecha de lanzamiento, precios, modelos y distribución.

La camiseta oficial estará disponible a partir del 4 de agosto de 2026, este dato ya ha sido confirmado por Adidas. Algunos distribuidores y la propia RFEF ya han habilitado las reservas anticipadas debido a la alta demanda.

Las primeras unidades está previsto que se agoten rápidamente en la versión estándar, también llamada réplica o camiseta de aficionado que se puede conseguir por 100€. En cambio, la versión Authentic, asimismo conocida como camiseta profesional es la misma que llevan los jugadores cuando salen al terreno de juego. Su precio podría rondar los 150€. El precio es más alto que la versión estándar por su material de alta calidad, por su ajuste profesional y detalles exclusivos.

Sin embargo, la versión de aficionado es ideal para utilizar en asistencia a partidos y celebraciones. La versión de manga larga solo se puede encontrar en puntos de venta oficiales y ronda los 160€, mientras que la camiseta conmemorativa de la RFEF, que no es la oficial de juego y sí lleva las dos estrellas, cuesta 35€ y ya está disponible en su tienda oficial. También estarán disponibles los modelos conmemorativos.

¿Qué sabemos de las equipaciones?

Adidas lanzará tres modelos con dos estrellas que serán: la primera equipación, que será roja, la segunda de la que aún no sabemos el color y la tercera que será una versión especial conmemorativa. Además, del lanzamiento de las nuevas equipaciones, la marca repondrá dos camisetas retro conmemorativas que, son camisetas de celebración creadas por la empresa para marcar el hito histórico de que España ha ganado su segundo mundial en su historia. Estas piezas serán de diseño más libre.

Expectación y ventas

Todos los medios coinciden en que la nueva camiseta podría convertirse en la más vendida de la historia de la selección, superando las del mundial de 2010. La demanda es especialmente alta por tres motivos: el primero, por el triunfo histórico contra Argentina, el segundo por el gol decisivo de Ferran Torres en el minuto 106’ y por último, la emoción de volver a lucir una segunda estrella 16 años después.

Parece ser que las cifras son lo de menos, todos deseábamos la Copa del Mundo y ya la tenemos. Este diseño batirá todos los récords de ventas de la historia del fútbol español, e incluso, se estima que superará las cifras de la mítica camiseta del histórico mundial de Sudáfrica de 2010, porque todos quieren lucir ya las dos estrellas de la gloria sobre su pecho. ¡ENHORABUENA, CAMPEONES DEL MUNDO!

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