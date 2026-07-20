Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Antequera

Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca en Antequera, Málaga

La Policía Nacional investiga el suceso ocurrido este lunes en una vivienda de la localidad malagueña.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 30 años que ha sido hallada este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga). Los agentes mantienen abiertas todas las líneas de investigación y, por el momento, no descartan que el caso pueda estar relacionado con un posible episodio de violencia de género.

El aviso se ha recibido a las 14:00 horas a través del servicio de emergencias 112, después de que una llamada alertara del posible fallecimiento de una mujer en el interior de un domicilio. Tras recibir la comunicación, el centro coordinador movilizó a los servicios sanitarios y a efectivos de la Policía Nacional, según ha informado un portavoz del 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la víctima había fallecido. Fuentes policiales han señalado que el cuerpo presenta signos de violencia y, en concreto, lesiones provocadas por arma blanca.

Hasta la vivienda se han desplazado especialistas de la Policía Científica, encargados de la inspección ocular, así como la comitiva judicial, que participa en las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las heridas que presenta la mujer apuntan, de forma preliminar, a una muerte violenta por arma blanca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los bares se convierten en lugares de culto para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

El 70% De Los Españoles Ya Lo Vio Venir: España Jugará La Final Del Mundial Contra Argentina Europa Press 17/07/2026

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca en Antequera, Málaga

Radicales intentan derribar la pantalla gigante

Cuatro detenidos y una veintena de investigados por agredir, insultar e intimidar a hinchas de la selección en el País Vasco

Casa de los horrores

La Fiscalía recurrirá ante el Supremo la sentencia del caso de los padres que encerraron a sus hijos en la 'casa de los horrores'

Ambulancia de 112 Emergencias Sanitarias de Castilla y León
CASTILLA Y LEÓN

Muere un hombre tras caer a un canal de agua en Hospital de Órbigo, León

Jesús Navas y Fabián en Los Palacios cuando ganaron la Eurocopa
MUNDIAL 2026

Los Palacios y Villafranca reconoce a sus campeones del mundo con un monumento y su peso en tomates

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 20 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 20 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España)
Incendio

El incendio de Guadalajara arrasa 26.000 hectáreas, obliga a desalojar 28 poblaciones y sigue lejos de estar controlado

Las labores de extinción continúan sin descanso en Zaragoza y Guadalajara para frenar dos de los fuegos con mayor impacto.

El hombre llega a la Luna

Efemérides de hoy 20 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de julio?

Jabalíes

Los jabalíes toman las calles de Cabrera de Mar y los vecinos ya no saben qué hacer : "Han perdido el miedo a las personas"

Puente en Toro

Tragedia en Zamora: muere una menor ahogada en el río Duero

Publicidad