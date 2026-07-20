Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca en Antequera, Málaga

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 30 años que ha sido hallada este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga). Los agentes mantienen abiertas todas las líneas de investigación y, por el momento, no descartan que el caso pueda estar relacionado con un posible episodio de violencia de género.

El aviso se ha recibido a las 14:00 horas a través del servicio de emergencias 112, después de que una llamada alertara del posible fallecimiento de una mujer en el interior de un domicilio. Tras recibir la comunicación, el centro coordinador movilizó a los servicios sanitarios y a efectivos de la Policía Nacional, según ha informado un portavoz del 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la víctima había fallecido. Fuentes policiales han señalado que el cuerpo presenta signos de violencia y, en concreto, lesiones provocadas por arma blanca.

Hasta la vivienda se han desplazado especialistas de la Policía Científica, encargados de la inspección ocular, así como la comitiva judicial, que participa en las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las heridas que presenta la mujer apuntan, de forma preliminar, a una muerte violenta por arma blanca.

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