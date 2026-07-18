Última hora de los incendios en España en directo: El fuego de Orés ya es el más extenso en lo que va de año con 15.400 hectáreas quemadas

España continúa pendiente de la evolución de los dos grandes incendios forestales que permanecen activos este sábado en las provincias de Zaragoza y Guadalajara. Ambos fuegos siguen sin estar estabilizados y obligan a desplegar un importante operativo de extinción para proteger a la población y frenar el avance de las llamas.

El incendio declarado el pasado miércoles en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ya es el más devastador registrado en lo que va de año en el país. Las estimaciones provisionales apuntan a que el fuego ha calcinado alrededor de 15.400 hectáreas, y afecta a un perímetro de unos 60 kilómetros. Los equipos de emergencia han logrado evitar que las llamas entren en el casco urbano de Luesia, aunque el incendio continúa avanzando y preocupa especialmente su proximidad al municipio de Biota.

Nivel 2 de emergencia en La Mierla

Mientras tanto, en la provincia de Guadalajara, el incendio originado en La Mierla mantiene una situación muy complicada. El fuego ha obligado a evacuar a 529 personas de once municipios y ya ha arrasado miles de hectáreas. Las llamas avanzan por distintos frentes, especialmente en dirección a Semillas, donde los servicios de emergencia trabajan para proteger las viviendas y evitar que el incendio alcance las zonas habitadas.

Como medida preventiva, permanecen cortadas varias carreteras de la zona, y las autoridades continúan enviando avisos a través del sistema ES-Alert para mantener alejada a la población del entorno de los incendios y garantizar su seguridad.

Los trabajos de extinción continúan sin descanso, aunque las altas temperaturas, el viento y las difíciles condiciones del terreno complican las labores de los efectivos desplegados en ambos incendios.

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