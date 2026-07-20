Noticias de hoy, lunes 20 de julio de 2026

Somos campeones del mundo. Ferrán ha tomado el relevo a Iniesta y le da a la Roja su segunda Copa del Mundo.

Rodri levanta la Copa del Mundo

Rodri ha sido el encargado de alzar la Copa del Mundo. La segunda de nuestra selección. Después de ocho partidos se han hecho con la victoria imponiéndose a Argentina por un gol a cero, en la prórroga. La selección española de fútbol es la mejor del mundo.

La familia real celebra la victoria

La familia real al completo celebra con los jugadores la victoria. Saltando y cantando el ya famoso 'Campeones del mundo'. El rey, incluso, ha cogido el trofeo y lo ha levantado animado por los jugadores.

El gol de la segunda estrella

Era el minuto 106 de la prórroga cuando por fin el gol ha llegado. Un centro de Pedro Porro tocado por Nico Williams y rematado por Ferrán Torres. Se ha roto así el marcador, poniendo por encima a 'La Roja'. España ha sido superior durante todo el encuentro frente a una Argentina que solo buscaba el pase perfecto de Messi.

Ferrán lleva la euforia a los españoles

El gol de Ferrán ha llevado a la euforia a los españoles. Las plazas y los pabellones estaban así, abarrotados. Con el gol todos han saltado y gritado de la emoción. El éxtasis se ha abierto paso entre los nervios por ese gol que ha tardado en llegar.

La tristeza de Argentina

Las celebraciones de España contrastan con las caras de los jugadores de Argentina saliendo del estadio. Esta sería una de las imágenes de la derrota. Messi llorando y Lamine consolándole. Reflejo del relevo generacional que llega.