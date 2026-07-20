Se cierra el círculo de la foto del baño de Messi a Lamine Yamal: Del rey al heredero al trono del fútbol mundial

España es Campeona del Mundo. Lo es por segunda vez y de forma más que merecida, de nuevo con la épica de un gol en la prórroga. Esta vez anotaba Ferrán Torres, que recogía el testigo de Andrés Iniesta de 2010. Argentina trató de desactivar de todas la maneras posibles el juego de España pero no pudo evitar sucumbir al único equipo que quiso jugar al fútbol en la final celebrada en el estadio de Nueva York- Nueva Jersey.

Un cuento perfecto

Han pasado 16 años de la primera Copa del Mundo de la Selección Española Masculina de Fútbol, aquella que se ganó en Johannesburgo ante Países Bajos. A Lamine Yamal le faltaban dos días para cumplir 3 años y la historia de la fotografía que nos ocupa se había comenzado a escribir todavía antes.

La casualidad quiso que en el calendario benéfico que hace el Fútbol Club Barcelona, Leo Messi apareciera junto a un bebé. Muchos ilusionados padres inscribieron a sus hijos, solo uno podía ser elegido y este fue Lamine Yamal. Para muchos, un destino escrito.

Por entonces Messi lucía aún el dorsal número 19 como jugador del Barça y como delantero de la Selección Argentina. Lamine Yamal apenas balbuceaba con la inocencia de un bebé que está por escribir la historia de su vida. El que iba a reinar en el universo del fútbol los años venideros no se podía imaginar que ese niño iba a ser protagonista de uno de los últimos episodios de la carrera futbolística del astro argentino.

Con 19 años recién cumplidos, un 19 de julio de 2026 -madrugada del día 20 ya en España-, y también con el número 19 a la espalda, Lamine Yamal se convertía en campeón del mundo.

En una entrevista reciente, el fotógrafo de la serie de imágenes del 'baño de Messi a Lamine', Joan Monfort, hablaba de un cuento o la conclusión de un círculo digno de las mejores historias.

La foto actualizada que pasará a la historia del fútbol español es la de la felicitación de Messi a Lamine y la de la consolación del español al argentino de 39 años y que puede ser su despedida de una Copa del Mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.