Muere un hombre al caerse por un talud de 10 metros en Girona

Un hombre de 47 años ha muerto al caer por un talud de 10 metros en Olot, Girona. Así lo han avanzado desde el Diari de Girona y la ACN que han detallado que la víctima estaba sentada y se precipitó de forma accidental.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) dio el aviso a los Mossos d'Esquadra hacia las 19:30 horas de la tarde. Hasta ese lugar se desplazaron efectivos del SEM, del cuerpo de la policía catalana y de la Policía Local de Olot.

Pese a los intentos de los efectivos médicos que intentaron reanimar a la víctima, no pudieron hacer nada y el hombre murió en el lugar de los hechos. Este incidente se produjo en una zona conocida como Cal Soc, cerca de un tramo del carril bici.

Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas y confirmar si fue o no una caída accidental.

El rescate a un hombre de 93 años tras caer por un talud en Cádiz

Efectivos del Greim, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz rescataron a un hombre de 93 años.

Tal y como indicaron, el varón había sufrido una caída por un talud en las proximidades del arroyo de la Garganta del Boyar, entre Benamahoma y el Puerto del Boyar.

El operativo se desarrolló en condiciones complicadas. Al parecer, fue el hijo de la víctima quien alertó al 112 tras comprobar que su padre no regresaba a casa, la cual estaba situada en un cortijo de Grazalema. Tras buscarlo durante horas, logró localizarlo accidentado a unos 600 metros del domicilio. El aviso permitió movilizar a los equipos de rescate con la ubicación exacta.

Tanto los efectivos del Greim de Ubrique como los bomberos tuvieron que acceder a pie por un camino "bastante abrupto" y con bastante maleza. Dicha intervención se realizó de noche y con escasa visibilidad, lo que dificultó las labores de rescate.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos, comprobaron que el hombre estaba consciente, aunque contaba con heridas leves, débil y sin poder moverse.