El tierno momento protagonizado por Valentina, una niña invidente de 13 años: muestra al papa la Torre de Jesús

La inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia dejó este miércoles una de las imágenes más simbólicas de la visita de León XIV a Barcelona. Antes de la misa celebrada en la basílica, Valentina, una niña de 13 años ciega de nacimiento, fue la encargada de presentar al Pontífice una maqueta accesible de la nueva estructura a través del tacto.

La menor, afiliada a la ONCE desde los ocho meses, recorrió con sus manos cada detalle de la reproducción de la torre mientras describía sus formas, relieves y elementos arquitectónicos hasta alcanzar la cruz que corona la construcción. El acto se desarrolló junto al templo y reunió a representantes institucionales y autoridades que asistieron posteriormente a la ceremonia religiosa.

Una forma diferente de acercarse al patrimonio

La iniciativa fue impulsada por la ONCE con el objetivo de poner el foco en la accesibilidad cultural y mostrar cómo las personas con discapacidad visual pueden conocer espacios y monumentos mediante recursos adaptados.

El delegado de la ONCE en Cataluña, Enric Botí, explicó que la intención era que Valentina "explique la torre como lo haría cualquier persona ciega, a través del tacto". Durante la presentación, León XIV pudo comprobar cómo una maqueta adaptada permite interpretar elementos arquitectónicos que habitualmente solo pueden apreciarse de forma visual.

La explicación de Valentina estuvo acompañada por Ramón Coma, profesor de apoyo de la ONCE, en una intervención breve que precedió a la bendición de la torre de Jesucristo.

Para la organización, el acto representó "una manera de acceder a la cultura de forma igualitaria" y también "un acto de humanidad". La participación de la menor añadió una dimensión inclusiva a una jornada marcada por la inauguración de la torre más alta de la Sagrada Familia.

La nueva estructura alcanza los 172,5 metros de altura y culmina uno de los proyectos más emblemáticos del templo diseñado por Antoni Gaudí. Su inauguración coincidió además con los actos conmemorativos por el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

La torre refleja una de las ideas más conocidas de Gaudí, quien defendía que "lo que hace el hombre no puede ser más grande que lo que ha hecho Dios", motivo por el que su altura no supera la de la montaña de Montjuïc.

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