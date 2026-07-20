Jéssica Rodríguez, Ignacio Zaldívar y el hermano de Koldo declaran hoy en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'

Si en lo deportivo la semana no puede comenzar mejor, en lo político la actualidad vuelve a estar marcada por la agenda judicial. Hoy en la Audiencia Nacional está citada como imputada Jéssica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos.

La declaración de esta jornada responde al presunto tráfico de influencias y malversación en el marco del 'caso Koldo'. Además, el magistrado también escuchará el testimonio del subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, y del hermano de Koldo García, Joseba. Ambos están también en la causa.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zaldívar y Rodríguez deben ser investigados por la contratación fraudulenta de esta última, por parte de Ineco, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y por Tragsatec, entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021. En lo que respecta al hermano de Koldo la causa le afecta solo por estar, supuestamenten, involucrado en la contratación por Ineco.

En la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a José Luis Ábalos y Koldo García, quedó probado que Jéssica Rodríguez fue contratada en ambas empresas públicas como consecuencia de un enchufe y que no llegó a prestar servicio alguno en ninguna de las dos compañías.

El nombre de Jéssica Rodríguez aparece también en la 'causa Plus Ultra' como beneficiaria del pago de 2.000 euros provenientes del empresario peruano Luis Felipe Baca que le traspasó esa cantidad sin que conste justificación para el pago.

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