Muere un hombre tras caer a un canal de agua en Hospital de Órbigo, León

Un hombre de mediana edad ha muerto este domingo tras caer a un canal de agua situado a la altura del kilómetro 334 de la carretera N-120, en Puente de Órbigo, dentro del término municipal de Hospital de Órbigo (León).

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada sobre las 18.34 horas en la que se alertaba del incidente.

El comunicante indicó que no lograban localizar al hombre después de que hubiera caído al agua.

El servicio de emergencias movilizó a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero sanitario y personal de Atención Primaria del Punto de Atención Continuada del centro de salud de Hospital de Órbigo.

Posteriormente, una nueva llamada al 112 comunicó que el hombre había sido localizado aguas abajo del canal, a la altura de la localidad de San Pedro de Pegas.

Los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

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