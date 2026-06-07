Tres cayucos como símbolo de la crisis migratoria estarán presentes en una de las misas del Papa en Canarias

La inmigración es un eje central del viaje apostólico del León XIV y lo vamos a ver, sobre todo, en su visita a Canarias los días 11 y 12. Serán actos multitudinarios en Gran Canaria y Tenerife, pero también encuentros más íntimos con los más desfavorecidos de la sociedad. El papa conoció en pleno vuelo un trozo de cayuco de los que llegaron a La Restinga, en El Hierro, una de las islas más sacudidas por la crisis migratoria. Y ahora tendrá la oportunidad de ver estas embarcaciones de cerca y conocer a las migrantes que viajan en ellas. Tres cayucos de enormes dimensiones procedes de Senegal estarán fondeados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cerca del lugar donde se va a oficiar la misa ante casi 50.000 personas. Representarán de forma silenciosa y significativa la realidad de quienes arriesgan sus vidas en el mar. En uno de esos cayucos han viajado miles de migrantes, fueron cerca de 47.000 en 2024, uno de los años con mayor llegadas.

”Fue un infierno, estuvimos nueve días en el mar”

Mbacke Ndiay y Fallou El Hadji son dos jóvenes procedentes de Senegal que se subieron a un cayuco hace casi dos años. "Uff.. fue muy duro", dice Fallou, la travesía duró nueve días, se nos paró el motor y estuvimos dos días remando, hasta que fuimos rescatados por un helicóptero". Mbacke también nos cuenta que "fue un infierno" y que llegó a arrepentirse de haberse subido a ese cayuco. Tras pasar por centros de menores, fueron acogidos por la Fundación Buen Samaritano, donde reciben formación y les ayudan a regularizar su situación. "La visita del Santo Padre fortalece su discurso. Nadie viene a quitarte nada, vienen a aportar", dice el padre Pepe, responsable de la fundación. Ariadna Hernández es trabajadora social y nos cuenta que "el Papa es un referente para muchas personas y si su mensaje te hace reflexionar sobre y ¿si me tocara a mí, qué haría?, eso es importante".

Un encuentro directo con el Papa

Mbacke va a tener la oportunidad de hablar con Robert Prevost. Ha sido una de las personas elegidas para ese encuentro con el Santo Padre en el acto que se va a celebrar en la plaza del Cristo en La Laguna, Tenerife. Cuando le preguntamos qué le va a decir, sonríe: "es una sorpresa". Pero asegura que es una oportunidad para contarle lo que está viviendo. "Voy a decirle que siga recordándole al mundo que la Tierra es de todos, que detrás de estas historias hay una persona que merece una oportunidades". A Fallou se le ilumina la cara cuando recuerda la primera vez que le escuchó al padre Pepe decir que "todos somos iguales". Arriesgó su vida por un sueño, como el de cualquier otro joven, quiere ser conductor de camiones y formar una familia, sonríe Fallou.

León XIV visitará el muelle de Argineguín, en Gran Canaria, punto neurálgico de la llegada de pateras al archipiélago, allí realizará una ofrenda floral a los migrantes muertos en la ruta canaria,una de las más mortiferas del planeta. Y también el centro de atención de Las Raíces, en Tenerife, donde hay más de 700 personas.

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