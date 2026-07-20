EEUU golpea de nuevo objetivos militares en Irán tras la muerte de otro soldado estadounidenses

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció este domingo el inicio de una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares en Irán, en la que supone la novena jornada consecutiva de ataques desde que Washington reanudó las operaciones militares la pasada semana.

En un breve comunicado difundido a través de la red social X, el mando militar estadounidense informó de que los ataques comenzaron a las 19:00 horas de Washington (23:00 GMT) y aseguró que las operaciones tienen como objetivo "seguir degradando las capacidades militares de Irán utilizadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles" en el estrecho de Ormuz.

La nueva ofensiva llega pocas horas después de que el propio Centcom confirmara la muerte de un tercer militar estadounidense en el norte de Irak durante la detonación controlada de un dron iraní derribado.

Este fallecimiento se suma a los dos soldados muertos en un ataque iraní en Jordania, mientras continúa el proceso para identificar unos restos humanos hallados en la zona correspondientes al militar desaparecido tras ese mismo ataque.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde que se rompió el alto el fuego entre Washington y Teherán. Según el balance más reciente, el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero ha causado la muerte de 17 militares estadounidenses y cientos de heridos.

En respuesta a la campaña aérea estadounidense, Irán ha intensificado sus ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en varios países del Golfo y ha reiterado que responderá con represalias de mayor alcance si la Casa Blanca mantiene la ofensiva.

Además, Teherán ha advertido de que no permitirá el tránsito normal de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz mientras continúe la "agresión" estadounidense, una amenaza que mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales.

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