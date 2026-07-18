Cinco heridos tras la explosión de un coche aparcado en una calle de Lleida

Cinco personas han resultado heridas este sábado, una de ellas de gravedad, tras la explosión registrada en el interior de un coche que se encontraba aparcado en la calle de Lluís Companys, en la ciudad de Lleida, según han informado los servicios de emergencias.

El suceso se ha producido sobre las 11:00 horas por causas que todavía se investigan. Como consecuencia del estallido han resultado heridos el conductor del vehículo y otras cuatro personas que se encontraban en las inmediaciones en el momento de la explosión.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), uno de los heridos ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario, mientras que las otras cuatro víctimas presentan lesiones de carácter leve.

Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de la explosión, aunque las primeras hipótesis de la policía catalana apuntan a que el origen del suceso fue accidental.

Bomberos de la Generalitat y efectivos del SEM se desplazaron al lugar para atender a los heridos y asegurar la zona tras la explosión.

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