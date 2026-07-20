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Homicidio

El detenido por el asesinato de una mujer y su hijo en Hinojedo (Cantabria) confiesa que es el autor del crimen

El doble homicidio tuvo lugar en 2024, el detenido que aun no había confesado, lo ha hecho dos años después ante la Guardia Civil y el juez.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

El hombre detenido por el asesinato de una mujer de 81 años y su hijo de 41 en Hinojedo (Cantabria) ha confesado ante la Guardia Civil y el juez ser el autor del doble crimen, ocurrido en 2024.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha confirmado la confesión y ha felicitado a la Guardia Civil por la investigación que ha permitido esclarecer los hechos. Además, ha pedido prudencia y ha reclamado que no se emitan juicios sin conocer todos los detalles del caso.

La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el doble homicidio.

La familia de las víctimas: "La detención es un descanso personal"

El delegado del Gobierno en Cantabria ha asegurado que la detención del presunto autor del doble crimen de Hinojedo supone "un descanso personal para la familia" de las víctimas. Además, ha felicitado a la Guardia Civil por una investigación que, tras meses de trabajo, ha permitido esclarecer el caso.

Casares también ha lamentado que, tras el hallazgo de los cuerpos en 2024, se especulara con que el hijo había matado a su madre y después se había suicidado, unas conclusiones que, según ha dicho, fueron "muy precipitadas".

La investigación dio un giro gracias al hallazgo de restos biológicos en la escena del crimen. En su momento, los agentes localizaron al hijo ahorcado en un cobertizo junto a la vivienda y a la madre, de 81 años, en el interior del domicilio con signos de haber sido estrangulada, lo que llevó a mantener abierta la investigación hasta la detención del presunto asesino, que ya ha confesado los hechos.

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