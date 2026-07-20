Scaloni rompe a llorar tras la victoria de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina: "Jugó mejor"

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ha lamentado la derrota por 1-0 contra España en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, ha subrayado que su equipo, que llegó "un poco justo" físicamente, había "dado todo" y supo ceder la corona con grandeza en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey, EE.UU..

"Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado aquí, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final de Mundial y han competido hasta el final", ha declarado Scaloni este domingo en la entrevista a pie de campo después de perder en la prórroga.

"Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de lo que han hecho. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón", ha añadido.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar aquí. Agradecer a la gente, a los jugadores y al país decirle que hemos dado todo. Hemos llegado en un momento muy justo, esa es la realidad, pero si dejas todo como hoy es un gran ejemplo. Se pierde y hay que levantarse", ha añadido.

Su agradecimiento al apoyo de los argentinos

Scaloni ha agradecido este domingo a sus compatriotas la decisión de mostrar en las calles "orgullo por lo que dio esta selección al cabo de cinco años".

"Gracias, gracias a la gente por haber acompañado, gracias a la gente por salir a apoyar a la selección y a estar en las calles. Es algo para mí espectacular, y creo que es un valor añadido saber que se puede perder dejándolo todo", ha declarado ante los a periodistas antes de abandonar el MetLife Stadium de East Rutherford.

El entrenador revela que confía en que "ojalá sirva de ejemplo para el futuro" la campaña de la Albiceleste en el Mundial de 2026, que ha acabado con el segundo puesto cuatro años después de obtener el título en Catar. De España, el flamante campeón, dijo "que jugó mejor". "Hay que felicitar al rival", ha añadido.

"Nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo", apostilló. Del futuro, dijo que "hay que seguir", para dejar abierta la posibilidad de abandonar el cargo. De Lionel Messi, quien ha finalizado el sexto Mundial de su carrera con 39 años, dijo confiar en que "sea un ejemplo lindo para estos chicos que lo ven a él y hoy están tristes porque no se pudo ganar", ha señalado Scaloni.

Ha sido el momento en el que agradecía al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, cuando no ha podido evitar soltar algunas lágrimas. "Yo, a presidente, le estoy agradecido por darme la oportunidad esta de estar en el lugar...", indicaba justo antes de emocionarse.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la mañana' en Atresplayer.