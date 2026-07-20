Los Palacios y Villafranca reconoce a sus campeones del mundo con un monumento y su peso en tomates

Los Palacios y Villafranca prepara un homenaje a Fabián, Gavi y Jesús Navas. El Ayuntamiento ha anunciado que dedicará un monumento a sus tres futbolistas campeones del mundo. Además, dos campos de fútbol municipales pasarán a denominarse Fabián Ruiz Peña y Pablo Páez Gavira 'Gavi'. El pabellón polideportivo ya lleva el nombre de Jesús Navas, por lo que el municipio completa así su reconocimiento institucional a los tres jugadores.

Recepción en el balcón

Este martes, a las 20.00 horas, el consistorio recibirá a Fabián y Gavi tras vencer en la final del Campeonato del Mundo a Argentina por un gol a cero. Los dos campeones saludarán desde el balcón del Ayuntamiento y dirigirán unas palabras al público, en una cita que volverá a reunir al municipio en torno a sus futbolistas.

Como marca la tradición local, ambos recibirán también su peso en kilos de tomate de Los Palacios, una costumbre que el municipio ha convertido en seña de identidad en sus homenajes deportivos.

Monumento singular

El anuncio del monumento fue adelantado por el alcalde, Juan Manuel Valle Chacón, que destacó "el valor simbólico de un homenaje pensado para tres deportistas que han llevado el nombre del pueblo fuera de España". El monumento, según el regidor, "se levantará en la avenida Juan José Vaquero, en el entorno de la torre del agua y cerca del acceso a los campos de fútbol, con la idea de convertirlo también en un punto visible para quienes entren en la zona deportiva".

El Ayuntamiento quiere que la escultura sea un referente local y una forma duradera de recordar el peso de estos futbolistas en la historia del municipio.

Los Palacios y Villafranca y sus vecinos ya habían reconocido otras veces a Navas, Fabián y Gavi con actos similares, pero esta vez el homenaje adquiere una dimensión mayor que mezcla deporte, orgullo local y una tradición muy reconocible en la comarca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.