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La Fiscalía recurrirá ante el Supremo la sentencia del caso de los padres que encerraron a sus hijos en la 'casa de los horrores'

Tres menores permanecieron más de tres años confinados en una vivienda de Fitoria, en Oviedo. La Fiscalía recurrirá ante el Supremo la sentencia dictada a los padres.

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Anna Martín
Publicado:

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha anunciado la preparación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre el caso de la conocida como 'casa de los horrores' de Oviedo, donde tres menores permanecieron confinados durante más de tres años en una vivienda de Fitoria sin contacto con el exterior.

El Ministerio Público ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA la intención de recurrir la resolución dictada el pasado 12 de julio, relativa a los padres de los menores, dos gemelos de 8 años y otro niño de 10, que fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Asturias por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia.

Absueltos del delito de maltrato psicológico

El TSJA estimó parcialmente el recurso presentado por los progenitores y los absolvió del delito de maltrato psicológico por el que habían sido condenados en primera instancia. No obstante, el tribunal mantuvo la condena de seis meses de prisión para cada uno de ellos por un delito de abandono de familia.

Según ha informado la Fiscalía, ahora elaborará un informe que será remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que será el órgano encargado de elaborar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La Fiscalía considera que la resolución recurrida incurre en una infracción de ley, al amparo del artículo 847.1 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de una posible vulneración de preceptos constitucionales recogidos en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, el Ministerio Fiscal sostiene que la sentencia habría vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva, uno de los argumentos en los que basará el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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