Verónica Fernández, víctima de abusos durante siete años: "Hay gente que no me cree"

La historia de Verónica Fernández Gregorio es sobrecogedora. Su padrastro abusó de ella a diario desde los siete hasta los 14 años.

La semana pasada, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ocaña la condenó a 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad por llamar "violador y abusador" a su padrastro en un SMS después de recibir una llamada amenazadora de éste.

La joven ha tardado años en denunciar los abusos, pero ahora ha decidido hacerlo para que nunca más se repitan casos como el suyo. En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Verónica ha asegurado que no piensa cumplir los 15 días de trabajos. "Hay gente que no me cree", ha dicho entre lágrimas.

Según ha contado la joven en Espejo Público, su padrastro llegó a su vida con tres años. Su madre sufría frecuentes depresiones para las que se medicaba. Con esa edad, su nuevo padre la obligaba a beber su orina, a sentarse en un brasero o la sacaba desnuda al balcón.

Con todo, la imagen que a Verónica aún la aterroriza es su mirada obsesiva, la mirada de él durante todo el día clavada en ella.

A los nueve años la joven dejó de ir al colegio para atender la casa, su madre estaba empastillada casi todo el día, y a sus cinco hermanos. Ella les bajaba a la calle para que no vieran como el hombre pegaba a su madre.

Con 14 años, Verónica intentó suicidarse con un bote de pastillas, no lo consiguió ni esa ni en los dos intentos siguientes.

El padrastro vive en Ocaña y ha incumplido un par de veces la orden. Los informes periciales coinciden en que Verónica sufrió abusos. Ahora sufre desmayos ocasionales por el shock postraumático.