El municipio de Moguer, en Huelva, tiene una razón para sentirse orgulloso y celebrar. La moguereña Vanessa Millán se ha proclamado campeona del mundo en la categoría de Areolas dentro del prestigioso certamen internacional 'New Generation'. Este premio supone un importante respaldo a su talento, dedicación y trayectoria profesional en una disciplina que va más allá de la estética. A través de la micropigmentación paramédica, Millán reconstruye las areolas mamarias dando a mujeres que han atravesado un cáncer de mama y una mastectomía u otras intervenciones.

Este procedimiento tiene una importante dimensión emocional porque puede ayudar a dichas mujeres a reconciliarse con su imagen y a recuperar su confianza y autoestima. Detrás del título mundial hay años de esfuerzo y formación, pero también una motivación personal. Tras más de dos décadas de trayectoria como pintora profesional especializada en el retrato realista, la onubense encontró la fórmula perfecta para fusionar sus tres grandes vocaciones: la estética, el arte y su interés por la psicología. Descubrió el tatuaje paramédico (una técnica indolora que permite tratar estrías o camuflar cicatrices) y la vía perfecta para poner su arte y sensibilidad al servicio de la salud emocional de sus pacientes.

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Un reconocimiento dedicado a las mujeres

Entre las dedicatorias más especiales en el recibimiento del galardón están las que han ido dirigidas a su familia, amigos y clientas, muchas de las cuales, también se han convertido en amigas. Hay un grupo que ha destacado en su mensaje, el de las mujeres que necesitan recibir el mejor trabajo posible en su piel después de sufrir un cáncer de mama o una intervención delicada. "Mi mayor satisfacción es poder contribuir a la recuperación de la autoestima y confianza de tantas mujeres y personas", confiesa la profesional.

La reconstrucción visual de las areolas puede convertirse en un paso muy importante para mujeres que han transitado por un cuerpo cambiante a consecuencia de una enfermedad o una operación. La micropigmentación de areolas mamarias es una técnica que consiste en recrear su apariencia a través de la implantación de pigmentos en la piel.

Por eso, para Millán el premio va más allá. Su compromiso con las pacientes que padecen este proceso le ha llevado a innovar fuera de la micropigmentación tradicional, desarrollando unas prótesis externas de pezones que se adhieren directamente a la piel gracias al propio calor corporal.

El Ayuntamiento de Moguer ha felicitado públicamente a Vanessa Millán por su éxito, destacando el orgullo que supone que una profesional del municipio haya alcanzado un premio internacional en su especialidad.

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