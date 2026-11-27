El 27 de noviembre de 2012, exhuman los restos de Yasir Arafat, líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), para que equipos forenses de Suiza, Francia y Rusia determinen si murió envenenado. Después de que el equipo de investigadores de la Universidad de Lausana encontrase restos de polonio en la ropa interior de Arafat, las dudas volvieron. Arafat murió abruptamente en un hospital de Francia, un viaje que realizó para tratar una extraña enfermedad que los sanitarios palestinos no consiguieron identificar.

Según François Bochud, uno de los investigadores de Lausana, haber encontrado huellas del material radiactivo en las pertenencias de Arafat implicaba que, si hallaban más muestras en su cadáver, «podrían utilizar el resultado como evidencia». Los forenses suizos darían con una actividad de polonio en sus huesos y tejidos hasta dieciocho veces superior a la normal, lo que llevó a que la viuda del exlíder palestino, Suha Arafat, asumiera que su marido era víctima de un “asesinato por motivos políticos”.

Un 27 de noviembre, pero de 1942, nace el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix. El artista que revolucionó la forma de entender la guitarra eléctrica inició su recorrido de manera autodidacta; Hendrix tenía en la sangre el virtuosismo musical. Tuvo que hacer una pausa en su carrera después de que, tras ser pillado robando coches, tuviera que elegir entre la prisión o servir en el ejército, decantándose por la opción militar. En 1966 formaría su propia banda en Nueva York, momento en el que Chas Chandler, bajista de The Animals, lo descubriría e invitaría a actuar en Inglaterra.

Fue en el Reino Unido donde cosechó su fama y reconocimiento. Allí formaría el grupo The Jimi Hendrix Experience, con temas como «Purple Haze», «Hey Joe» o su versión de la canción de Bob Dylan «All Along the Watchtower», que llegaría a

superar en popularidad a la original. Los excesos de Hendrix terminaron provocando su prematura muerte: falleció asfixiado tras una sobredosis de somníferos y alcohol a los 27 años.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de noviembre?

1868.- El emperador japonés Mutsuhito traslada su residencia de Kioto a Edo, que pasa a llamarse Tokio.

1912.- España y Francia firman un tratado por el que establecen sus respectivas zonas de influencia en Marruecos.

1971.- La sonda soviética Mars 2 llega a Marte. Su módulo de aterrizaje se estrella contra la superficie y se convierte en el primer objeto humano en alcanzar el planeta.

1978.- Se funda en Turquía el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

1985.- El cometa Halley alcanza su punto de mayor aproximación a la Tierra, a unos 92,9 millones de kilómetros.

1994.- Francisco Valera, de 20 años, gana el Campeonato de España de golf y se convierte en el campeón más joven de la historia del torneo.

1996.- Concluye en Costa Rica la Cumbre del Ozono, en la que representantes de 164 países aprueban medidas obligatorias para proteger la capa de ozono.

2008.- El escritor Juan Marsé recibe el Premio Cervantes.

2019.- La Justicia brasileña ratifica y eleva a 17 años y un mes de prisión la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

2020.- El arqueólogo francés François Desset anuncia que ha descifrado el elamita lineal, un sistema de escritura utilizado en el actual Irán hace unos 4.400 años.

2025.- Un juez envía a prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García por riesgo de fuga.

¿Quién nació el 27 de noviembre?

1898.- José María Gil-Robles, político español.

1945.- Felipe Campuzano, pianista y compositor español.

1957.- Caroline Kenndy, abogada y diplomática estadounidense.

1960.- Yulia Timoshenko, política ucraniana.

1965.- Rachida Dati, política francesa.

1969.- Natalia Millán, actriz, bailarina y cantante española.

1978.- Unax Ugalde, actor español.

¿Quién murió el 27 de noviembre?

1811.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1982.- Federico Carlos Sáinz de Robles, escritor español.

1983.- Manuel Escorza, escritor peruano.

1989.- Carlos Arias Navarro, expresidente del Gobierno español.

1998.- Gloria Fuertes, poetisa española.

2020.- Mariví Romero, crítica taurina española.

2021.- Almudena Grandes, escritora española.

¿Qué se celebra el 27 de noviembre?

Hoy, 27 de noviembre, se celebra el Día del Maestro.

Horóscopo del 27 de noviembre

Los nacidos el 27 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 27 de noviembre

Hoy, 27 de noviembre, se celebra san Eusicio.