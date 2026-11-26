El dispositivo está integrado por un total de 120 militares y 25 medios materiales, entre los que se incluyen dos ambulancias. Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios. Los efectivos de la UME se dedicarán en El Hierro a tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas. El personal procede de los destacamentos de la UME en Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón. El despliegue se ejecutará a lo largo de este jueves.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) moviliza personal y capacidades con destino a El Hierro para apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las Islas Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón. El despliegue se ejecutará a lo lago del día de hoy, atendiendo a la planificación y los requerimientos logísticos que exige este tipo de operaciones.

Asimismo, los efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.

Este despliegue podrá ampliarse con personal y medios adicionales en caso de que la evolución de la situación así lo requiera.

Colapso sanitario y situación de emergencia

Se trata de un operativo sin precedentes en la isla y que llega después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hubiera solicitado al Gobierno central que enviase a la UME por el colapso sanitario que existe en El Hierro. Clavijo también ha solicitado al Estado que mantenga el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en la isla hasta que se logre contener la llegada masiva de migrantes. Esta petición llega tras declararse la situación de emergencia de nivel 2, donde la presión asistencial y sanitaria ha desbordado los recursos disponibles.