'La nueva ola del Black Friday', el informe elaborado por NTT DATA sobre la evolución de la campaña comercial más importante del año, confirma el descenso por segundo año consecutivo del gasto medio de cada consumidor en España durante una de las campañas de venta más relevantes del año. En concreto, según dicho informe, el gasto medio previsto durante el fin de semana de la campaña se sitúa en 175 euros, frente a los 182 euros del 2025. Des esta forma, se confirma la tendencia a un menor gasto comenzada en 2025, cuando el consumo real cayó un 0,8% respecto al año anterior.

El informe elaborado por NTT DATA detalla que "las empresas están recurriendo a la inteligencia artificial para decidir qué promociones activar, dónde invertir cada euro de marketing y cómo gestionar el inventario con mayor precisión, buscando proteger la rentabilidad de una de las campañas comerciales más importantes del año". Todo en un contexto de "menor capacidad adquisitiva, mayores costes logísticos y una creciente presión sobre los márgenes".

Pese a esa desaceleración en el gasto, España es uno de los mercados europeos, según el informe, donde más peso tiene la campaña del Black Friday: el volumen de transacciones multiplica por 4,47 el registrado en un viernes habitual, lo que supone el segundo mayor incremento entre los países analizados, solo por detrás de Dinamarca.

El gran desafío al que se enfrentan las empresas es la operatividad logística en una campaña, junto a las Navidades, con un volumen de envíos superior a los 127 millones, situándose el coste de última milla a los 7,64 euros por entrega.

"El Black Friday ha dejado de ganarse a base de descuentos masivos; hoy se gana o se pierde en la trastienda operativa", explica Javier Navas-Migueloa, responsable de Retail, Distribución y Gran Consumo de NTT DATA.

"Cuando entregar un paquete cuesta casi ocho euros y el cliente compara precios en segundos, las empresas que no usen la analítica avanzada para decidir qué promocionar y cómo gestionar las devoluciones corren el riesgo de morir de éxito", añade Javier Navas-Migueloa.

El reto de la operativa logística

De esta forma, las empresas afrontan el reto de transformar el incremento de ventas en rentabilidad real. Los datos recogidos por NTT DATA indican que un 40% de las compañías logra aumentar su facturación entre un 16% y un 30% durante estas campañas, pero solo un 27% consigue mejorar su rentabilidad.

El estudio de NTT Data establece que la clave para lograrlo está en "abandonar los descuentos indiscriminados y avanzar hacia modelos más precisos basados en datos, analítica avanzada e inteligencia artificial, capaces de decidir qué demanda merece inversión, qué productos requieren promoción y dónde existe margen para proteger el beneficio sin deteriorar la propuesta de valor para el cliente".

El segundo punto donde las empresas centran su atención es la cadena de suministro. "Para la campaña de 2026 se prevén más de 127 millones de envíos entre Black Friday y Navidad en España, un 2,4% más que el año anterior, con picos superiores a los 5,5 millones de entregas diarias", indica NTT Data.

Los cambios en el comportamiento de los consumidores

El informe 'La nueva ola del Black Friday’ elaborado por NTT DATA también detecta cambios destacados en el comportamiento del comprador español, señalando que cada vez se compra de forma menos compulsiva y se acude más a "comparar precios, analizar alternativas y validar si una oferta es realmente atractiva".

"Aunque el 78% de los consumidores teme descuentos engañosos, el 61% cuestiona la autenticidad de algunos precios y uno de cada tres afirma haber descubierto después una oferta mejor, la campaña sigue siendo una referencia para planificar compras", detalla NTT Data.

NTT Data asegura que el "55 % de los consumidores prevé utilizar herramientas de IA durante Black Friday y Cyber Monday de 2026, frente al 33 % que lo hacía un año antes".