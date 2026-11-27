Un total de seis migrantes han sido evacuados en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo del cayuco que, con varios muertos a bordo, fue interceptado en la mañana de este viernes navegando a 39 millas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro.

Así lo ha detallado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que indica que este grupo de personas migrantes, cuyo estado de salud aún no ha sido precisado, fueron trasladados hasta el Aeropuerto de El Hierro, donde les prestó asistencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Posteriormente, los migrantes evacuados del cayuco, rescatado este viernes por la salvamar Navia, han sido trasladados en distintas ambulancias al Hospital insular.

Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que en la embarcación irregular hay varias personas fallecidas. Asimismo, ha señalado que "no tienen un número confirmado de fallecidos, pero nos adelantan que hay entre 10 y 12".

Por el momento, se desconoce el número de migrantes a bordo del cayuco, que aún no ha arribado a tierra tras ser auxiliado por Salvamento Marítimo.

Así es el dispositivo de la UME en El Hierro

El dispositivo está integrado por un total de 120 militares y 25 medios materiales, entre los que se incluyen dos ambulancias. Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios. Los efectivos de la UME se dedicarán en El Hierro a tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón. El despliegue se ejecutará a lo largo de este jueves.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) moviliza personal y capacidades con destino a El Hierro para apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas.