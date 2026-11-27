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Noticias de hoy, 27 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 27 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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El buque está flotando boca abajo, con la quilla al sol. Las primeras imágenes muestran casi la totalidad de la embarcación hundida.
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 24 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.