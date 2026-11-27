En su última intervención en el debate a cuatro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto a los españoles poniendo en valor su gestión en Galicia y su experiencia de 30 años como funcionario público.

"Durante toda la campaña les han venido diciendo lo mismo: "Ojo que viene el PP. Ojo que viene Feijóo". ¿Qué buscan con esto? Que olviden sus mentiras, que traguen sus corrupciones y que renuncien a que España funcione mejor. Todo con tal de que el señor Sánchez no salga de La Moncloa, pero eso no es un programa de Gobierno, es un chantaje.

Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria. Les prometo que no les voy a fallar. Siempre que he gobernado me votaban más. No vengo a garantizar milagros Siempre que h que los trenes vuelvan a funcionar, que la vivienda sea asequible y que el que se esfuerce valga la pena en su trabajo. En la educación, en la sanidad, en todos los servicios públicos. El domingo voten con memoria y voten con esperanza. Porque el cambio es necesario para todos".

Feijóo promete dimitir si no gobierna tras el 29N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también prometió "dimitir" y renunciar al "aforamiento" como diputado en el Congreso de los Diputados si no consigue gobernar después de las elecciones generales del 29-N e instó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo si pierde el poder y sale de La Moncloa.

Feijóo lanzó este envite a Sánchez durante el cuarto bloque del debate electoral. El rifirrafe comenzó cuando Sánchez reprochó a los candidatos de PP y Vox que en los últimos días estén poniendo en duda la legalidad de estas elecciones y lancen la idea de un posible "pucherazo" a través del voto por correo y del voto de los españoles en el exterior. "¿Va a reconocer usted el resultado electoral del 29 de noviembre?", preguntó a Feijóo.