La isla de El Hierro vive este viernes una nueva tragedia migratoria en la que varias personas han perdido la vida en el mar. Todavía se desconoce el número de fallecidos porque el rescate, en el que un Guardia Civil resultó herido, tuvo lugar en plena noche y con unas complicadísimas condiciones marítimas. Una patrullera de la Guardia Civil está remolcando ahora hasta el muelle de la Estaca el cayuco con los cuerpos de las personas que no sobrevivieron a la ruta. Mientras tanto, de la salvamar Navia han desembarcado en La Restinga a cerca de 60 personas en muy mal estado de salud, son los supervivientes junto a otras seis personas que han tenido que ser trasladadas en helicóptero por la gravedad de su estado.

Pero en medio de la tragedia, a veces, la ruta canaria da paso a la vida. Esta misma semana tenía lugar una historia conmovedora, la de la pequeña Aisha, una bebé nacida en un cayuco en medio del océano Atlántico. Con solo cuatro días de vida y dos kilos y medio de peso, esta bebé tocaba por primera vez tierra firme el pasado martes. Lo hacía en brazos de su madre, todavía convaleciente tras un parto extremadamente duro a bordo del cayuco en el que viajaban más de 170 personas con frío, oleaje, y entre restos de basura y excrementos.

El cayuco en el que también viajaba con ellas otra niña, la hermana de Aisha, fue rescatado a unos 70 kilómetros de El Hierro, con 172 personas a bordo. La mujer, de Gambia, se puso de parto a los pocos días de salir de travesía y llegó al muelle de La Restinga todavía ensangrentada tras el milagroso alumbramiento en la embarcación precaria. Ambas fueron trasladadas al hospital donde los profesionales que las atendieron aseguraron que las circunstancias en las que se produjo el parto fueron de extrema dureza: “Cuando llegaron estaban muy bien, tanto la nena como la madre. Parece mentira que tras un parto en una patera en esas condiciones y la madre sin ninguna queja, es increíble”, afirmaba la doctora Gallego. “La mujer, que tuvo que dar a luz rodeada de personas, también se encuentra bien físicamente”, explicaba Luis González, director médico de El Hierro.

Gracias a Nicolás Castellano, periodista especializado en migraciones, hemos podido conocer un poco más de información sobre la pequeña superviviente, y ponerle nombre. Castellano relataba como los sanitarios que atendieron a madre e hija a pie de muelle, le propusieron a la madre que bautizara a la bebé como Calíope, el nombre de la salvamar que la rescató. Ahora, la pequeña Aisha, se llamará de segundo nombre nombre Cali en homenaje a la embarcación de Salvamento Marítimo que logró que hoy siga con vida junto a su familia. Aisha Cali fue un rayo de luz en medio de la tragedia, en un día en el que llegaron a El Hierro más de 2.100 personas, entre ellas un hombre fallecido, superando todos los récord de llegadas en la historia.