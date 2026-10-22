El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la Corte Penal Internacional

El Parlamento Europeo ha otorgado el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional y a sus trabajadores. La Eurocámara reconoce a esa institución después de las sanciones de Estados Unidos contra sus jueces.

"La Unión Europea se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo del Tribunal en sostener la justicia y el derecho internacional", ha señalado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ante el pleno de la institución.

Este premio a la Corte Penal Internacional, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.

El líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, partía como favorito, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, pero finalmente en el voto a puerta cerrada la CPI ha obtenido una "mayoría de los votos emitidos", con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda. Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda.

Junto a Lissu, quedan como finalistas las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán.

El premio Sájarov

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

Desde que se creara en el ño 1988, lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.