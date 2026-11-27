La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de secuestrar y torturar a otro varón al que tenían retenido para pedir a su familia 700.000 euros. La víctima pudo ser liberada en Calatayud (Zaragoza), donde los agentes consiguieron arrestar al tercer sospechoso. Los otros dos implicados, considerados los cabecillas del secuestro, fueron capturados en La Jonquera (Girona) cuando intentaban salir del país con destino a Francia.

La investigación comenzó el pasado 23 de octubre, después de que el hermano de la victima recibiera una llamada en la que se le reclamaba el dinero para poder liberarle. Los secuestradores también le enviaron un vídeo en el que aparecía el hombre inmovilizado y con el rostro tapado en el suelo de una nave industrial. En la grabación se veía un vehículo todoterreno pasar por encima de las piernas de la víctima provocándole un desplazamiento en la rótula.

Un zulo en una nave industrial de Guadalajara

Los investigadores consiguieron localizar una nave industrial alquilada en Guadalajara, junto a la autovía A-2, que los detenidos utilizaban presuntamente para ocultar droga y torturar a personas. En el registro encontraron bridas, documentación y restos de ADN de la víctima.

El hombre relató que había sido secuestrado junto a un amigo, que consiguió escapar. Durante su cautiverio, los captores lo trasladaron por distintos lugares para impedir las labores de búsqueda de los agentes. Según su testimonio, lo mantenían con la cara tapada y en ocasiones, lo envolvían con cinta americana para inmovilizarlo mientras lo pegaban en repetidas ocasiones.

Los secuestradores llegaron a comunicar a la familia que lo habían asesinado

Durante la indagación, los agentes mantuvieron el contacto con los familiares para conocer cualquier comunicación de los secuestradores. El 24 de octubre, estos les trasladaron que el hombre había sido supuestamente asesinado y que disponían de vídeos en los que aparecía muerto y con un ojo mutilado.

Ese mismo día, dos de los sospechosos abandonaron una casa rural de Soria en un vehículo con matrícula francesa y circularon a gran velocidad en dirección a Francia para cruzar la frontera. La Policía los capturó en La Jonquera y detuvo a ambos. Los agentes sospecharon que podían intentar trasladar el cadáver y huir al país vecino.

El tercer implicado permanecía con la víctima y tras las primeras detenciones, abandonó rápidamente la vivienda. Se dirigió a Calatayud, donde fue arrestado y el hombre secuestrado quedó finalmente liberado. La víctima recibió asistencia sanitaria y protección policial antes de regresar con su familia.

La operación, desarrollada en colaboración con la Policía francesa, se ha saldado con tres detenidos como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones. Los dos considerados cabecillas han ingresado en prisión por orden judicial.