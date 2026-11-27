Este viernes ha adelantado el diario El Español la noticia de que un testigo protegido ha asegurado ante la Audiencia Nacional, que las autoridades policiales marroquíes "conocían con varias semanas de antelación la entrada masiva de migrantes en Ceuta" registrada a finales de julio. Según su declaración, el prefecto de Policía de Tetuán le habría advertido veinte días antes de que se produjeran los acontecimientos.

El testimonio se ha producido este viernes ante la jueza María Tardón, que investiga lo sucedido durante los días 30 y 31 de julio. El colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas ha comparecido por videoconferencia, y bajo la condición de testigo protegido.

Durante su declaración, habría señalado directamente a responsables policiales marroquíes, a quienes atribuye la planificación y el impulso de la entrada de ciudadanos marroquíes en territorio español. Sus manifestaciones abren nuevas incógnitas sobre el posible papel desempeñado por las autoridades del país vecino en aquellos acontecimientos.

La declaración adquiere especial relevancia, porque coincide con parte de las sospechas recogidas anteriormente en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Este documento identificó al prefecto de Policía de Tetuán, como una de las personas que presuntamente habrían participado en la dirección y coordinación de los movimientos de migrantes hacia la frontera española.

18 cargos políticos presuntamente vinculados

El informe también recogía la posible implicación de otros 18 cargos políticos y policiales marroquíes, entre ellos responsables de la administración local de Castillejos, y miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos.

Sin embargo, las conclusiones de otros organismos españoles presentan una versión diferente. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó a la magistrada que sus investigaciones no habían permitido encontrar "pruebas que demostraran que la entrada masiva hubiera sido organizada, instigada o coordinada por las autoridades marroquíes".

Esta diferencia de valoraciones sitúa nuevamente el foco sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta, y el papel que pudieron desempeñar determinados responsables del país vecino.