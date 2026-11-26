La Diputación Provincial de Granada ha aprobado el presupuesto para 2026 que incluye programas inéditos para mejorar la vida de los granadinos. Entre ellos, destaca la implantación de una nueva tecnología que favorece la vida de los mayores con la instalación de sensores y dispositivos tecnológicos en sus domicilios, con el objetivo de aumentar su seguridad, mejorar la atención y facilitar que puedan estar en sus hogares con tranquilidad. Estas actuaciones se impulsan a través de la Delegación de Bienestar Social y cuentan con un presupuesto final de 730.000 euros.

Los dispositivos en cuestión permiten detectar caídas y cambios de comportamiento para avisar a la familia, pero sin captar imágenes ni conversaciones. De esta manera, se puede cuidar y vigilar a los más mayores sin necesidad de invadir su intimidad. La tecnología, en este caso, puede contribuir a ofrecer servicios más accesibles y personalizados con el fin de preservar la autonomía de nuestros mayores y su calidad de vida.

Su creadora ha sido galardonada

Su creadora, la investigadora posdoctoral de la Universidad de Granada Aurora Polo Rodríguez ha sido distinguida con uno de los Premios de Informática 2026, en la modalidad de Investigadores Jóvenes en Informática. Los concede la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) junto con la Fundación BBVA.

Aurora Polo trabaja en el Departamento de Arquitectura de Computadores, Automática y Robótica de la UGR. Su línea de investigación aplica la inteligencia artificial al desarrollo de dispositivos que permiten supervisar la salud y mejorar el cuidado de personas mayores o dependientes. Durante la ceremonia de entrega, la investigadora subrayó que “vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos a un ritmo vertiginoso”. Para ella, el valor de estos avances depende sobre todo del propósito social con el que se diseñan.

“Para mí, uno de los grandes retos de la informática del siglo XXI es lograr que la innovación no se quede en los laboratorios, sino que llegue a las personas y contribuya a construir una sociedad más accesible, inclusiva y humana”, afirmó. Y añadió: “Tenemos un potencial enorme para transformar nuestro futuro, pero también la responsabilidad de orientar ese cambio”.

Avances en el acompañamiento de los mayores

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha resaltado el avance que supone este programa, que se suma al de 'Cuenta Conmigo' puesto en marcha el año pasado para el acompañamiento de los mayores, dando pasos dirigidos a mejorar la vida diaria y aumentar la seguridad en el entorno doméstico. "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de los mayores, la cohesión territorial y el desarrollo de los municipios situando la innovación tecnológica, la atención social y la inversión pública como pilares para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", destaca.

Junto a esta medida, el presupuesto también se incrementa para abordar la dependencia, reforzando la red de atención domiciliaria en toda la provincia. María Vera, la portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, junto a la diputada de Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, han dado cuenta de la aprobación en la Junta de Gobierno de la institución provincial de la nueva convocatoria de ayudas por valor de 1.204.000 euros, destinada a avanzar en la transformación digital de los municipios de la provincia.

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