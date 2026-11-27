El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha terminado su intervención en el debate a cuatro apelando al voto para "frenar" la "invasión migratoria". En su minuto de oro ha pedido el apoyo de los ciudadanos para que "defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta".

Ha reivindicado la "prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales" y que "las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública". "Para que en definitiva, vuestro barrio siga siendo vuestro barrio, las mujeres puedan vestir como quieran y los mayores puedan sentirse seguros", ha continuado.

Señala que son la opción para que " los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes". "Que los jóvenes puedan tener una casa, para que la industria no se vaya de tu comarca, que tu no tengas que abandonar tu pueblo o el que quiere regresar a España no pueda hacerlo. En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro", ha terminado Abascal.