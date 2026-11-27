El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha cerrado este jueves el debate electoral a cuatro con un llamamiento al voto socialista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante su último minuto de intervención, el jefe del Ejecutivo ha apelado al poder de los ciudadanos para decidir el futuro político del país y ha dirigido sus críticas contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha acusado de representar los mismos intereses.

"Vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas, tienen a los mismos amos. Feijóo y Abascal tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación. Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo porque durante unas horas, el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y Feijóo juntos", ha afirmado Sánchez durante su 'minuto de oro' del debate organizado por la Academia de la Televisión.

El candidato socialista ha utilizado su intervención final para contraponer la continuidad de su Gobierno con la posibilidad de un Ejecutivo formado por PP y Vox. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que utilicen su voto para decidir quién gobernará España durante los próximos cuatro años y ha advertido contra lo que considera un retroceso en derechos y políticas sociales.

"Ni un paso atrás"

Sánchez ha llamado a "llenar las urnas al PSOE" y ha reclamado no dar "ni un paso atrás" para "seguir progresando cuatro años más y que no gane la involución y que tengamos cuatro años más de avances en conquistas sociales". El presidente ha rematado su intervención con una consigna electoral: "Todo al rojo, vota PSOE".