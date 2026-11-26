Un buque cargado de petróleo ha naufragado frente a las costas de Ibiza con 7.000 toneladas de combustible a bordo. La Dirección General de Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en nivel dos y el Gobierno de Baleares ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares.

El hundimiento ha causado la muerte de al menos uno de los 17 tripulantes que iba en el buque. Otros seis han sido trasladados a diferentes hospitales. El barco que se ha hundido es el Med Emre, que navegaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona.

Las primeras imágenes del hundimiento muestran al buque flotando boca abajo, con la quilla al sol. Las imágenes han sido difundidas por el ministerio de Transportes.

En las próximas horas se evaluarán los posibles efectos del hundimiento, debido al posible vertido de combustible. Para remolcar el buque, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona.