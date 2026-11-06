El hospital Vall d’Hebron creará 'gemelos digitales' de órganos para predecir enfermedades

Imagínense que se pueda replicar - de forma virtual - el órgano de un paciente y que con la ayuda de la tecnología, se pueda predecir cómo va a evolucionar la enfermedad y personalizar un tratamiento específico para esa persona.

Aunque parezca ciencia ficción es lo que precisamente va a codesarrollar, por primera vez en Europa, el hospital Vall d’Hebron de Barcelona con la colaboración de empresas tecnológicas.

Ese gemelo digital contendrá toda la información de un paciente. Combinando imagen médica, datos clínicos, genómica, inteligencia artificial y modelos computacionales, permitirá "tener una predicción de cómo va a evolucionar la enfermedad de esa persona y de cómo va a responder a un tratamiento; todo ello antes de aplicarlo al paciente", según explica a Antena 3 Noticias el doctor Manel Escobar, director clínico de diagnóstico del Hospital Vall d’Hebron.

Según los expertos, esta capacidad predictiva abre la puerta a tomar decisiones clínicas más precisas, seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente, probar su eficacia y seguridad en el gemelo digital, reducir complicaciones y mejorar los resultados en salud.

“Imaginemos a 10 pacientes con la misma patología, por ejemplo, la migraña. Esos 10 pacientes no van a tener las mismas crisis de migraña ni las van a tener con la misma intensidad. Su evolución tampoco va a ser la misma y la respuesta al tratamiento de estos pacientes tampoco, porque cada uno tenemos características individuales que hacen que la misma enfermedad sea distinta.

"El paciente, al final, va a beneficiarse porque su enfermedad va a ser abordada y tratada para él y sus necesidades concretas", añade el doctor Escobar.

De la actividad del corazón a la migraña

Entre los proyectos que se desarrollarán figuran los tratamientos de pacientes con migraña y también se encuentra la creación de gemelos digitales de la actividad eléctrica del corazón de pacientes pediátricos y la detección precoz de cardiopatías a partir de electrocardiogramas

“Nosotros tratamos pacientes muy complejos con arritmias potencialmente muy peligrosas porque ponen en riesgo la vida del paciente y además les causan muchos problemas en su calidad de vida. El tratamiento de algunas de estas arritmias es muy difícil. Lo que buscamos en ese modelo digital es poder testear diferentes tipos de terapias y saber cuál va a ser la mejor para ese paciente concreto, poder ensayar los tratamientos o incluso predecir el pronóstico, pero en el gemelo “asegura la doctora Nuria Rivas, jefa de sección unidad arritmias del hospital Vall d’Hebron.

Hablamos con Isidro Barrachina. Tiene 63 años y ha sido operado varias veces del corazón. Actualmente lleva 3 bypass y en la actualidad tiene arritmias. Es uno de los pacientes al que van a participar en el proyecto y van a crear un gemelo digital de su corazón: “Ahí van a poder poner información de todo lo que me han hecho y pueden poner varias opciones a ver qué es lo que me va mejor. Por ejemplo, qué me puede pasar si me dan una medicación u otra. Es una manera de poner en práctica algo con un corazón que en realidad no es el mío”.

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