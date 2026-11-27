El hundimiento del buque 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo a unas 19 millas de Ibiza, ha ocasionado la muerte de un tripulante y la activación de varios protocolos de emergencia ante el riesgo de contaminación marítima. El tripulante fallecido era el jefe de máquinas del buque, un marinero de nacionalidad turca que tenía 46 años. El buque, de 120 metros de eslora y 17 de manga, permanece semihundido y volcado.

YMN Tankers, la compañía turca propietaria del Med Emre, elude señalar las causas del accidente señalando a la investigación abierta. Aunque ha destacado que trabaja en la gestión del naufragio en coordinación con las autoridades marítimas españolas, el Gobierno de Malta, sus aseguradoras y las empresas de salvamento asignadas, SMIT Salvage y Ardentia Salvage. La Capitanía Marítima de Valencia, al frente del dispositivo, ha apuntado que el buque pudo volcar por la entrada masiva de agua en los tanques de lastre durante una noche en la que, en esa zona, se registraron olas de cuatro metros.

Polémica por el traslado del barco

Los buzos de Salvamento Marítimo ya han inspeccionado el casco y han confirmado que se encuentra intacto, por lo que no hay indicios de fugas, uno de los aspectos que más preocupaba. Ahora, una de las principales cuestiones sobre el procedimiento a seguir es el cómo remolcarlo hasta un puerto seguro. Aquí es donde surgía la polémica, pues el Gobierno balear no quería que lo lleven a sus islas. Pero el problema no acaba ahí, pues el Gobierno valenciano tampoco veía factible que lo trasladaran hasta la costa valenciana.

Acerca de esta problemática se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien confía en que el barco pueda ser remolcado a un puerto seguro en "las próximas horas o próximos días" y resolver esta crisis. En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez dijo que el Gobierno sigue muy de cerca lo ocurrido, con el vicepresidente Carlos Cuerpo a la cabeza, a la espera de conocer los criterios técnicos para mover el barco, que actualmente está volcado.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha comunicado este mismo viernes que el buque será remolcado hasta el puerto de Cartagena, puesto que ha sido la propuesta del armador y porque es "coherente" y "coincidente" con el análisis realizado por Marina Mercante. "No hay otro puerto viable por profundidad", destacó Delgado a la prensa en una nueva comparecencia, en el marco del seguimiento que se está desarrollando en el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia, con presencia del vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encargado también de las materias de Transportes.

En cuanto a los heridos, la información conocida es que evolucionan favorablemente y han sido dados de alta.