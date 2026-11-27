La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha terminado su intervención en el debate apelando al voto por la vivienda. Asegura que "el problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya". En su minuto de oro, ha comenzado remarcando: "¿Cuántas veces nos han dicho que era imposible? Muchísimas".

"Yo entiendo perfectamente con toda la honestidad que es un momento de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, que hay una ola reaccionaria en todo el mundo. Que hay una situación económica difícil para muchas familias, que el problema de la vivienda es insostenible y que hay que cambiarlo ya", ha manifestado.

Y a lo que Ada Colau se compromete "personalmente" y "se compromete el Frente Amplio" es a "escuchar a esa ciudadanía movilizada". "Esa ciudadanía que está en las calles diciendo basta, queremos un cambio de las reglas del juego. Queremos que las viviendas sean para vivir y no para especular. Yo me comprometo personalmente, junto con el Frente Amplio, a poner el cuerpo en las instituciones para que ese mandato de las calles nadie lo pueda ignorar y entre con toda la fuerza para cambiar las reglas del juego en las instituciones", continuaba.

"Y es verdad, el próximo domingo se deciden muchas cosas importantes. Recordemos que los votos de los ricachones de este país, de los caseros, serán muy pequeñitos, pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiar todo. Por eso te pido el voto por el Frente Amplio", ha sentenciado.