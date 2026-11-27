El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), campeón del mundo de MotoGP 2026, el décimo título de su carrera, anunció este viernes, desde su box en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, su retirada del campeonato del mundo de la máxima categoría. Un anuncio completamente sorprendente y que nadie podía esperar.

El piloto de Cervera no ha podido aguantar la emoción tras mostrar los carteles en los que anunciaba de forma sorprendente su retirada del motociclismo, solo unos días después de lograr su octavo título mundial de MotoGP y el décimo de su carrera. Marc Márquez ha sido diez veces campeón del mundo de motociclismo: 125cc (2010), Moto2 (2012) y MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026).

A pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati, Marc Márquez ha puesto fin a su carrera, mostrando una serie de carteles a cámara desde su box y lanzando un beso con su mano.

"We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo cartel en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino). En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia).

Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.

El adiós de una leyenda del motociclismo

Marc Márquez lo deja en lo más alto, después de conquistar por octava vez el Mundial de Moto GP y tras haber logrado diez títulos mundiales de motociclismo. Su primer título mundial llegó en 2010, en la categoría de 125cc, con el equipo derbi.

Dos años después, en 2012, Marc Márquez se proclamaba campeón de la categoría de 250cc, con el equipo Suter. En 2013, el de Cervera debutaba en la categoría reina y lo hacía ganando el Mundial con Honda. Con el equipo japonés iba a lograr otros cinco títulos de la categoría reina (2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).

Entre 2020 y 2024 vivió su etapa más complicada en MotoGP, sin títulos, con varias caídas graves, operaciones y tan solo seis victorias en cuatro años.

Pero Marc Márquez nunca se rindió, en 2025 fichó por Ducati y logró conquistar los dos últimos mundiales de MotoGP (2025 y 2026). A lo largo de su carrera, Marc Márquez ha disputado 303 carreras, con 106 victorias, 173 podios y 106 poles en 19 temporadas en el Mundial de motociclismo.