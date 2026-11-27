La mujer de 34 años acuchillada este jueves por su expareja en una vivienda de Bilbao ha muerto en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El presunto agresor es un hombre de 47 años que fue arrestado por la Ertzaintza después de ser interceptado por dos agentes de la Policía Nacional, a los que solicitó ayuda una persona que residía con la víctima.

Todo ocurrió anoche, en torno a las 20:00 horas en una vivienda de Bilbao, donde el hombre presuntamente arremetió con un cuchillo contra la mujer, con la que había mantenido una relación sentimental. El presunto agresor fue detenido por agentes de la Ertzaintza, quienes sobre las 20:00 horas tuvieron conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario.

Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.

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