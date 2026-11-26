Un barco que transporta más de un millón de litros de combustible se ha hundido cerca de las costas de Ibiza. Un tripulante ha muerto. En total viajaban en el buque 17 personas de los que 7 han sido trasladados a la isla.

Se ha activado el Plan Nacional de Contingencia contra contaminación marítima. Por el momento no hay constancia de que se esté derramando las sustancias que transportaba el barco. El barco hundido es el Med Emre, con bandera de Malta y navegaba en dirección a Barcelona procedente de Algeciras.

Se trata de un barco que transporta productos químicos y que iba cargado de gasoil. Se calcula que podría transportar más de un millón de litros de combustible.

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