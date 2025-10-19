Choque entre vehículos de Policía Municipal y Nacional deja cuatro heridos en Madrid

Cuatro agentes, dos de la Policía Nacional y dos de la Policía Municipa, resultaron heridos tras una colisión entre sus vehículos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

El accidente ocurrió sobre las 18:00 horas de este sábado 18 de octubre, en el cruce de las calles Gutiérrez de Cetina y Vital Aza. Uno de los vehículos, de la Policía Nacional, acudía a un aviso con los rotativos de emergencia activados cuando fue embestido por una patrulla de la Policía Municipal.

Un agente nacional fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico potencialmente grave. Los otros tres heridos fueron evacuados por unidades del Samur-Protección Civil a sus respectivas mutuas.

El incidente fue grabado y difundido en redes sociales. En el video se observa el cómo varias personas corren a auxiliar a los agentes.

Finalemnte, destacar que las autoridades no han ofrecido aún una versión oficial acerca del accidente.

