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Moncloa confía en que el paso del tiempo baje la presión sobre Sánchez

Fuentes del entorno del presidente aseguran que en el Gobierno existe una convicción de que "hay que aguantar hasta el verano".

Pedro Sánchez comparece en La Moncloa

Moncloa confía en que el paso del tiempo baje la presión sobre Sánchez | Europa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

La estrategia de Pedro Sánchez ante la creciente presión política y judicial que rodea al Gobierno y al PSOE pasa, una vez más, por resistir y dejar correr el tiempo. En Moncloa consideran que el desgaste actual forma parte de un final de curso político especialmente duro, pero no excepcional, y creen que el verano puede convertirse en el mejor aliado del Ejecutivo para rebajar la tensión.

Fuentes del entorno del presidente aseguran que en el Gobierno existe una convicción de que "hay que aguantar hasta el verano". La idea es que, conforme avancen las semanas y disminuya la intensidad política propia de estos meses, también vaya perdiendo fuerza la presión sobre Sánchez.

"Cada día que resiste es bueno para España y para el Gobierno"

En el Ejecutivo sostienen además que existe "una campaña para derribar al Gobierno", y presentan al presidente como víctima de una ofensiva política, judicial y mediática. Según trasladan desde Moncloa, Sánchez está convencido de que "cada día que resiste es bueno para España y para el Gobierno".

No obstante, dentro del PSOE también emergen voces más preocupadas por la situación. Algunos dirigentes reconocen en privado que el momento "es muy delicado" y advierten de que en apenas unas semanas "se han atacado dos corazones del socialismo: la sede del partido y la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero".

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso

El Presidente no dará explicaciones públicas hasta dentro de varias semanas, cuando comparezca ante el Congreso para responder tanto a la oposición, como a sus socios parlamentarios. Allí volverá previsiblemente a combinar al defensa ante los casos de corrupción con referencias al contexto internacional, una estrategia que ya utilizó tras la imputación de sus dos ex secretarios de Organización.

"Me equivoqué al confiar en Ábalos y Cerdán", llegó a admitir Pedro Sánchez entonces. Ahora, ante las nuevas informaciones relacionadas con el caso Leire, el Ejecutivo insiste en mensajes como la "tolerancia cero", frente a la corrupción, la "presunción de inocencia" y la "colaboración con la Justicia".

En Moncloa confían en que el parón del verano reduzca el ruido político, y permita llegar a septiembre con un escenario con menos tensión.

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