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Varios okupas bloquean desde hace meses una estación de tren de Barcelona

El vestíbulo permanece cerrado desde diciembre tras los actos vandálicos que han provocado importantes destrozos.

Los okupas bloquean desde hace meses una estación de tren de Barcelona

Los okupas bloquean desde hace meses una estación de tren de Barcelona

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Hace casi 5 meses que la estación de tren de Sant Joan Despí, en Barcelona, funciona a medio gas. El vestíbulo permanece cerrado desde diciembre de 2025, después de que varios okupas accedieran ilegalmente a la parte superior del edificio, una zona que antiguamente estaba destinada a viviendas para el personal ferroviario. Desde entonces, la situación no sólo no se ha resuelto, sino que ha derivado en un deterioro progresivo de las instalaciones y en molestias constantes para los viajeros.

Según denuncian los propios usuarios y también los vecinos, los okupas entraron por una puerta que estaba en mal estado y, una vez dentro, manipularon el cuadro eléctrico, además de provocar destrozos en cristales y generar situaciones insalubres hasta el punto de orinar desde las ventanas hacia la zona donde esperan los pasajeros.

Los daños fueron tales, que una parte del vestíbulo cayó sobre la zona de tornos, lo que obligó a cerrar el equipamiento por motivos de seguridad. El vestíbulo sigue clausurado, lo que obliga a los viajeros a acceder a los andenes por una puerta lateral, sin posibilidad de utilizar los servicios habituales. Esto implica, entre otras cosas, que no puedan adquirir billetes en la propia estación desde hace casi medio año.

Durante este tiempo, por el inmueble han pasado distintos grupos de okupas, algunos de ellos conflictivos, que son los que han contribuido a empeorar el estado del edificio. La acumulación de suciedad, los daños materiales y el riesgo para las personas han obligado a mantener el cierre como medida preventiva.

El edificio es propiedad de Adif, que ya ha trasladado la situación a las autoridades competentes, sin embargo, por el momento no se ha producido ninguna intervención que permita recuperar la normalidad en la estación.

Desde el ayuntamiento de Sant Joan Despí reconocen estar al tanto del problema y han anunciado una reunión con Adif y Renfe a principios de mayo. El objetivo es coordinar una respuesta que permita reabrir el vestíbulo y garantizar la seguridad de los usuarios lo antes posible, poniendo fin a una situación que se alarga desde finales del pasado año.

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