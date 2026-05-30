Lotería Nacional
Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de mayo, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de mayo y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados.
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PREMIOS A LA CENTENA DE LA LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional reparte premios para los 99 números restantes de la centena del primer y el segundo premio. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 30 de mayo se llevan 300 euros.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de mayo. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Los primeros premios que se conocerán de la Lotería Nacional de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 120, 300 y 1.500 euros respectivamente. La Lotería Nacional reparte así 1.440.000 euros además del primer y segundo premio.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de mayo está dotado de 120.000 a la serie, es decir, 12.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 5.540 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 300 euros.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL
El primer premio de la Lotería Nacional de España está dotado de 600.000 a la serie, es decir, 60.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 10.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 300 euros.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL
La emisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 60 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 6 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL
El método para seleccionar los números premiados consiste en un sistema de bombos múltiples. En la Lotería Nacional, los números de cinco cifras, una por cada bombo, van del 00000 al 99999. Habiendo en este sorteo 10 series de 100.000 billetes cada una, la probabilidad de ganar el primer premio de la lotería de hoy será de 1 entre 100.000.
HORARIO SORTEO LOTERÍA
La Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de mayo dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.
LOTERÍA NACIONAL: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 30 de mayo que reparte 42.000.000 de euros en 4.134.100 premios.
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