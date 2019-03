Rumanía ratifica la extradición de Sergio Morate a España

La Alta Corte de Casación y Justicia de Rumanía ratificó la extradición a España de Sergio Morate, sospechoso del doble crimen de las jóvenes de Cuenca. Stelian Bodeanu, portavoz del Tribunal rumano, señaló en Bucarest que el recurso presentado por Morate la semana pasada ha sido denegado por "infundado".

Detenido desde el pasado 14 de agosto en el oeste de Rumanía, Morate llegó este miércoles sobre las 08.00 de la mañana, hora local (5.00 GMT) a la capital rumana Bucarest. A través de un abogado de oficio, el sospechoso presentó un recurso contra el dictamen del Tribunal de Apelación de Timisoara, que el pasado día 24 dio luz verde, en primera instancia, a su extradición a España.

Además, el presunto autor del crimen, se declaró inocente ante el juez del Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumanía. "Me opongo al dictamen de la extradición porque no existen pruebas", resaltó Morate ante el magistrado Iulian Dragomir, quien escuchó una respuesta afirmativa del sospechoso a la pregunta de si se considera inocente. Morate cree que no gozará de un juicio justo por la presión mediática en España y, además se siente amenazado por parte de la familia de una de las víctimas.

La Justicia rumana, sin embargo, ha reiterado su decisión de que sea extraditado. De esta forma, la policía española dispondrá de los siguientes diez días para trasladarlo a España.

El supuesto autor del crimen de Cuenca fue capturado en Lugoj, una localidad de casi 50.000 habitantes, por una orden europea de arresto dictada por la justicia española. En estos momentos, el Seat Ibiza verde, con el que viajó hasta Rumanía, se halla precintado en la comisaría de Lugoj a la espera de que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional analicen el coche y se lo lleven a España.

Se sospecha que Morate salió de España por la frontera de Portbou, en Girona, con su propio vehículo, el mismo día en el que desaparecieron Laura del Hoyo y Marina Okarynska, sus dos presuntas víctimas mortales.