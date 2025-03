Estafado y arruinado por "amor", ésta es la historia de Rubén

Rubén ha perdido todos sus ahorros y está arruinado. En total: 150.000 euros. Ha sido víctima de la estafa del amor. "Me siento como un tonto por haber caído en esta estafa pero a veces el corazón es más fuerte que la razón", se lamenta.

Todo empezó en septiembre de 2024. Rubén D., argentino de 55 años conoció a Carlyn, de 37, a través de una aplicación de citas. Por aquel entonces él vivía en Italia, ella estaba allí de vacaciones; supuestamente era española residente en Estados Unidos. "Decidí conocerla por una aplicación porque venía de un divorcio y sentí que estaba listo para una relación sentimental", relata.

A pesar de la diferencia de edad empezaron a hablar de forma constante: "nos mandábamos mensajes a cualquier momento del día... alguna foto, mensajes dando las buenas noches... poco a poco se fue ganando mi confianza y mi corazón".

Rubén nos cuenta que empezó a notar cosas raras. "Yo le pedí hacer una videollamada, pero ella se negó porque alegaba que había sido víctima de una extorsión en el pasado y tenía un trauma; decía que nuestro primer encuentro tenía que ser mágico y en persona", asegura.

Relata que lo más extraño fue cuando recibió una nota de voz de Carlyn con acento muy raro. "Me explicó que había tenido un accidente y tenía un problema en las cuerdas vocales". Él la creyó.

El dinero comenzó a ser el protagonista de la conversación

Dice que la conversación empezó a derivar en la parte económica. "Me dijo que tenía información privilegiada de su tío que trabajaba con criptomonedas y ella quería que yo invierta para que también incrementará mis ganancias", cuenta. Se trataba de una aplicación en la que hacer transacciones.

Al principio invirtió solo 100 dólares, como no se fiaba hizo varias pruebas extrayendo pequeñas cantidades varias veces y como pudo obtener el dinero decidió invertir más. Cuando terminó sus ahorros ella le animó a pedir más dinero para incrementar el capital y que la rentabilidad fuera mayor.

"Llegó el momento en el que tuve que hacer el primer retiro y la app me lo denegó, y me dijeron que mi cuenta estaba bajo investigación por sospecha de fraude y blanqueo de dinero". Asegura que su situación ahora es muy angustiante. "Estoy en una situación agobiante; no puedo hacer frente a los créditos que pedí, yo ya no tengo medios para pagar, me quedé a cero, arruinado", lamenta la víctima.

Nunca llegó a conocer a Carlyn. Quedaron en varias ocasiones en Italia y en Argentina, pero ella siempre le daba excusas para no acudir a las citas. "Saben cómo entrar en lo más vulnerable, saben esperar el tiempo suficiente, saben cómo entrar en tu corazón, saben cómo engañar mostrando fotos en sitios exóticos y yo me sentí un tonto de pensar cómo pude confiar; sin embargo el corazón a veces es más fuerte que la razón ".

Ella desapareció de golpe, lo bloqueó del teléfono y nunca más supo de ella. "Me quedé destrozado, confié totalmente, si alguien está en una relación sentimental no se debe exigir ni dinero ni proponer ningún tipo de negocio porque eso es sospechoso".

Aumento de estafas cibernéticas

Los expertos alertan de que ha aumentado mucho el número de estafas cibernéticas y ésta (de criptomonedas) es una de las más comunes a través de las apps de citas. "Cuando se ganan la confianza proceden a decir que un familiar tiene una plataforma de inversión con rentabilidad y se puede vivir de ingresos pasivos, les animan a invertir pequeñas cantidades, unos 250 euros y como pueden retirar, eso da credibilidad, y ya empiezan con las cantidades grandes de miles de euros", cuenta Didac Hervas, co fundador de Block Traceability.

Se trata de auténticos profesionales. Muchas veces se consigue identificar al estafador y ahí es cuando se procede al bloqueo de la cuenta para recuperar el dinero.

Así puedes identificarles

Didac alerta de que el prefijo telefónico + 44 de Reino Unido es el que usan normalmente. Utilizan correos "protonmail" que es más anónimo y las vías de comunicación suelen ser a través de Telegram que es anónimo o chats de WhatsApp temporales. Cuando una plataforma no es conocida y pide pagos aconsejan pedir consulta y opinión de expertos.

La viabilidad de recuperar el dinero va a depender de si se consigue la trazabilidad y saber quién es el estafador real que se ha beneficiado del entramado.

Emma Serrano abogada del bufete Giambrone & Partners cuenta que está cambiando la tipología de estafas y asegura "tenemos que conocer las herramientas de delincuentes y atacarlas". Añade que "son organizaciones criminales que estafan a las personas, su jornada laboral la dedican a engañar a la gente. Juegan con la psicología de la víctima para atraer la confianza".

Se aconseja -si existe alguna duda- un asesoramiento y que sobre todo que se denuncie. "Hay mucha gente estafada, no importa la profesión, la posición social, la edad, la procedencia, juegan con el momento vital de las personas."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.