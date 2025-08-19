Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Segundo permiso penitenciario para el exmilitar de la "Manada"

Alfonso J. Cabezuelo fue condenado a 22 años de cárcel por la violación grupal durante los Sanfermines de 2016. En los próximos días hará uso de su segundo permiso penitenciario

Natalia Fondevila
El exmilitar sevillano, miembro del grupo de WhatsApp la "Manada" que fue condenado junto a otros cuatro hombres por un delito de violación grupal, ha obtenido su segundo permiso penitenciario para abandonar de nuevo la prisión de Topas (Salamanca) en la que cumple condena. La duración del mismo será de cuatro días, al igual que el permiso anterior. Así lo ha autorizado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Castilla y León. El mismo que ya autorizó a medados del pasado mes de junio un primer permiso. De nuevo las fechas concretas podrán ser solicitadas por el interno.

Se trata de una medida de obligada comunicación a la representación judicial de la víctima, que no contaría con capacidad de impugnarla al tratarse de un procedimiento distinto a la causa judicial por la que cumple condena. Lo más frecuente en materia de permisos penitenciarios es que el juzgado de vigilancia los organice en una primera salida de tres días, seguida de una segunda de seis. Pero al tratarse de un interno que reside en una provincia diferente a la de la prisión de Topas, lo habitual es obtener un permiso de cuatro días y una posterior concesión de siete jornadas más fuera de la prisión. Sin embargo, en este caso el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de la prisión de Topas ha optado por autorizar una primera salida de cuatro días (ya efectuada) y esta segunda por el mismo número de jornadas.

Cabezuelo fue condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal durante los Sanfermines de 2016, a tres años y tres meses por un delito contra la intimidad derivado de las imágenes que tomó de los hechos, a un año y medio adicional de prisión por una agresión previa en mayo de 2016 en Pozoblanco (Córdoba) y a una última condena por un delito de lesiones. Es el miembro de la "Manada" que más años afronta de cárcel con una suma total de 22 años.

