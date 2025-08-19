Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Castilla y León, arrasada por las llamas: "Hemos perdido todo"

La situación en Castilla y León es crítica, más de 5.000 personas han sido evacuadas y hay 30 focos activos en la comunidad.

Incendio León

Incendio Castilla y León | Antena 3 Noticias

Publicidad

Natalia López
Actualizado:
Publicado:

Los incendios forestales siguen golpeando con fuerza en Castilla y León, más de 5.000 vecinos han sido evacuados de sus casas por la oleada de llamas que afecta a diferentes puntos de la comunidad, con 30 focos repartidos por varias provincias.

En Palencia, el pueblo de San Pedro de Cansoles ha quedado arrasado por las llamas. Escombros, cenizas y llamas, con esto se han encontrado los vecinos que han relatado a Antena 3 Noticias como han perdido sus casas y sus pertenencias: "desde aquí se veía todo, por las ventanas se veía el cielo y hemos perdido todo".

En León, el foco que más preocupa en estos momentos se encuentra en el Valle de Fornela, que los efectivos han denominado como "incontrolable". También en la provincia permanece activo el incendio de Yeres, que ha obligado a evacuar al menos a una quincena de pueblos de El Bierzo, alcanzando ya el nivel dos de peligrosidad. Allí más de 200 personas han tenido que abandonar sus casas dejando todo atrás.

Zamora se encuentra amenazada por las llamas, en concreto la zona de Sanabria que se ve afectada por los fuegos de Ourense, obligando al desalojo de nueve localidades cuyos vecinos han tenido que ser trasladados en autobuses hasta Benavente.

Ante la magnitud que están adquiriendo los diferentes focos activos, efectivos de diferentes comunidades autónomas, como los bomberos de Alicante, se han sumado para colaborar en las labores de extinción, en las que también participan los propios vecinos que llevan trabajando de forma conjunta con los efectivos de emergencias y declaran que "no damos a basto", llevan días trabajando sin descanso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un total de 40 fuegos activos y casi 350.000 hectáreas calcinadas: el resultado de los incendios en España

Incendio en Lugo

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: El Gobierno declarará zona de emergencia los territorios afectados por los incendios y aprobará ayudas

Pensaban que era el reto viral de defecar en las piscina pero no, los “culpables” fueron unos patos que fueron a refrescarse

Pensaban que era el reto viral de defecar en las piscina pero no, los “culpables” fueron unos patos que fueron a refrescarse

Segundo permiso penitenciario para el exmilitar de la "Manada"

Segundo permiso penitenciario para el exmilitar de la "Manada"

Imagen de archivo de un rayo
Rayo

Dos madrileños alcanzados por un rayo en los Pirineos

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Tragedia en Granada

Un hombre se suicida tras matar a su cuñado con una escopeta de caza y herir gravemente a su hermana en Granada

Detección del cáncer en el ADN
Descubrimiento contra el cáncer

Científicos de un hospital de Tenerife llevan a cabo un descubrimiento crucial en la lucha contra el cáncer

La investigación ha permitido identificar una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado por la enfermedad. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento celular y el riesgo de desarrollarlo aumenta con la edad debido a la acumulación de mutaciones y el deterioro de los mecanismos de reparación de las células

Incendio León
Incendios

Castilla y León, arrasada por las llamas: "Hemos perdido todo"

La situación en Castilla y León es crítica, más de 5.000 personas han sido evacuadas y hay 30 focos activos en la comunidad.

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, martes 19 de agosto de 2025

Incendio Jarilla

El fuego de Jarilla ya alcanza Salamanca: "Este incendio es un monstruo"

Explosión en Valencia

Muere un hombre y una mujer resulta herida en la explosión de una vivienda en Benifaió

Publicidad