Castilla y León, arrasada por las llamas: "Hemos perdido todo"

Los incendios forestales siguen golpeando con fuerza en Castilla y León, más de 5.000 vecinos han sido evacuados de sus casas por la oleada de llamas que afecta a diferentes puntos de la comunidad, con 30 focos repartidos por varias provincias.

En Palencia, el pueblo de San Pedro de Cansoles ha quedado arrasado por las llamas. Escombros, cenizas y llamas, con esto se han encontrado los vecinos que han relatado a Antena 3 Noticias como han perdido sus casas y sus pertenencias: "desde aquí se veía todo, por las ventanas se veía el cielo y hemos perdido todo".

En León, el foco que más preocupa en estos momentos se encuentra en el Valle de Fornela, que los efectivos han denominado como "incontrolable". También en la provincia permanece activo el incendio de Yeres, que ha obligado a evacuar al menos a una quincena de pueblos de El Bierzo, alcanzando ya el nivel dos de peligrosidad. Allí más de 200 personas han tenido que abandonar sus casas dejando todo atrás.

Zamora se encuentra amenazada por las llamas, en concreto la zona de Sanabria que se ve afectada por los fuegos de Ourense, obligando al desalojo de nueve localidades cuyos vecinos han tenido que ser trasladados en autobuses hasta Benavente.

Ante la magnitud que están adquiriendo los diferentes focos activos, efectivos de diferentes comunidades autónomas, como los bomberos de Alicante, se han sumado para colaborar en las labores de extinción, en las que también participan los propios vecinos que llevan trabajando de forma conjunta con los efectivos de emergencias y declaran que "no damos a basto", llevan días trabajando sin descanso.

