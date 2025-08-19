Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 19 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 19 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 19 de agosto de 2025

Los incendios que asolan España, el posible cara a cara entre Putin y Zelenski y la visita de Pedro Sánchez a las zonas afectadas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 19 de agosto.

Los incendios en España

Los incendios forestales siguen sin dar tregua en España. Según los datos del servicio Europeo de vigilancia ya son más de 350.000 hectáreas las que han ardido este mes. Los incendios más preocupantes se concentran en las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Cara a cara

Después de las reuniones que Donald Trump ha mantenido con Volodímir Zelenski y siete líderes europeos en Washington, el presidente de Estados Unidos ha anunciado en su red social Truth avances en las negociaciones para poder sentar en la misma mesa al presidente de Rusia y al presidente de Ucrania. El objetivo es conseguir un alto al fuego en Ucrania y llegar al fin del conflicto entre ambos países.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno visita hoy las zonas afectadas por los incendios forestales en Cáceres y Zamora. Posteriormente se desplazará a Molezuelas de la Carballeda, en Zamora para visitar la zona afectada por el fuego. En las dos visitas mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y coordinación y le acompañara el ministro del Interior.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Noticias de hoy, martes 19 de agosto de 2025

