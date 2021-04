Por qué la condena a Jacqueline Sauvage abrió el debate sobre la legítima defensa de la violencia machista

Jacqueline Sauvage es la figura simbólica en la lucha contra la violencia machista. Tras el asesinato de su marido, en 2012, fue condenada a 10 años de prisión, después indultada, en 2016, por François Hollande, tras una gran movilización ciudadana. Murió el 23 de julio a la edad de 72 años.

Símbolo contra la violencia machista

Jacqueline Sauvage murió el 23 de julio a la edad de 72 años. Su muerte se produjo en su casa, en el municipio francés de Loiret, donde 8 años atrás había matado a su marido. Es el símbolo de la lucha contra la violencia contra las mujeres en una sociedad que el movimiento me too aún no había alterado.

Su condición la convierte en un caso raro. El caso de Jacqueline Sauvage movilizaba a toda Francia y la sumió en un caos rotundo. Después de su condena, se había convertido en un símbolo de las víctimas de la violencia machista, despertando un amplio apoyo popular, así como el de muchas personalidades políticas y del entretenimiento.

Para muchos, Jacqueline Sauvage representa la lucha contra la violencia machista en las familias francesas a puerta cerrada y con el premiso de la sociedad gala. Después de cuatro años tras las rejas y la denegación de su solicitud de libertad condicional, permitida por un primer indulto parcial, François Hollande le concedió la condonación del resto de su pena de prisión, sin que se borrara su condena.

El sufrimiento de Jacqueline Sauvage se convirtió en el "rostro" de una causa, la lucha contra la violencia intrafamiliar y la lucha contra esta lacra en la sociedad francesa.