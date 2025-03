¿Podría el "paragüas nuclear" de Macron frenar la amenaza rusa?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron quiere evitar el expansionismo de Rusia, por lo que ha ofrecido a Europa su arsenal nuclear con el objetivo de protegerla. Su oferta llega en un momento donde el país ruso aún no ha cesado en los ataques a Ucrania con misiles y drones que han dejado víctimas civiles en las ciudades de Krivói Rog y Sumi.

"Nuestra capacidad nuclear disuasoria nos protege y es completamente soberana y francesa de principio a fin", declaraba el francés el pasado miércoles. No solo busca responder a las preocupaciones de su país sino también a la petición del líder alemán Friedrich Merz, quien ha solicitado a Francia y Reino Unido que aumenten su protección nuclear.

El presidente francés ha compartido su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos no sea un socio fiable de seguridad, alertando a Europa de que sea más independiente: "Estados Unidos, nuestro aliado, ha cambiado su posición en esta guerra, apoyando menos a Ucrania y dejando dudas sobre lo que viene después", añadiendo que "entramos en una nueva era" y que en estos momentos "no podemos creer en la palabra de Rusia".

El analista de seguridad y defensa Guillermo Pulido ha señalado que "la estrategia nuclear francesa desde que acabó la Guerra Fría se redujo bastante", lo que sugiere dudas sobre si podría combatir frente a potencias rusas y chinas.

Actualmente Francia cuenta con menos de 300 ojivas nucleares, una cifra que duplica el arsenal chino. No obstante los franceses tienen una ventaja frente a los de occidente, ya que tienen la capacidad de lanzar estas armas desde submarinos y aviones de combate. Aunque, es importante destacar que el 90% de las cabezas nucleares mundiales se encuentran bajo dominio ruso y estadounidense, con aproximadamente 10.000 en el servicio militar.

La oferta del "paragüas nuclear" supondría a Francia mantener el control total sobre su arsenal nuclear sin ser parte de una estructura de defensa común europea. Sin embargo, Pulido argumenta que es mejor que no tener ninguna protección: "El ejército ruso se está ampliando hasta un millón y medio. Para defenderte no te hace falta un ejército tan grande, es evidente que quiere atacar algo más. Mejor tener el pequeño paragüas nuclear francés que no tener nada".

Putin advierte a Macron

El presidente ruso Vladímir Putin ha acusado a Macron de "querer volver a los tiempos de Napoleón" ante la propuesta de extender a Europa el "paragüas nuclear" francés, recordándole que "algunos olvidan cómo acabó".

Tildan de "amenaza" la iniciativa del francés, además de compararlo también con el dictador alemán Adolf Hitler, ya que dijeron "tenemos que conquistar a Rusia" unas palabras similares a las del presidente francés, según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov: Macron "afirma que es necesario luchar contra Rusia porque amenaza a Francia ya Europa".

